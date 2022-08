El músico Patricio Suárez Vértiz vive uno de sus mejores momentos y es que después de 17 años regresó a los escenarios, su tema ‘Disco Bar’ forma parte del soundtrack de la película ‘Cosas de amigos’ y anunció el lanzamiento de un disco de vinilo con los éxitos de ‘Arena Hash’.

“Es una satisfacción volver a subir a los escenarios después de 17 años, pero lo más emocionante, es que los fans están allí todavía. Ahora son muchos más los que se saben los temas de memoria y cantan todas las canciones. Fue una gran sorpresa que no me lo esperaba. Familias enteras vienen a mis conciertos, sus hijos me siguen en las redes. Es como que todo se pone en su sitio nuevamente, pero multiplicado por mil”, afirma Patricio quien ofrecerá, este sábado 13 de agosto, un nuevo concierto en nuestro país en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco y las entradas están a la venta en Joinnus ( https://www.joinnus.com).

Sobre el show denominado ‘Gran Fiesta Concierto Patricio Suárez Vértiz’, el músico comentó: " Se trata de un espectáculo completo con pantalla gigante, luces, efectos especiales y un super escenario con pasarela. Además, tendremos invitados sorpresas, para ofrecer al público más de lo que se espera y en eso radica el éxito de nuestros conciertos”, indicó.

Patricio también anunció, para alegría de los seguidores de ‘Arena Hash’ el lanzamiento de un nuevo disco vinilo, el cual incluirá todos los éxitos del grupo que lideraba Pedrito Suárez Vértiz.

“‘Arena Hash’ grabó dos producciones. La primera se llamó ‘Arena Hash’ y fue en vinilo allá en 1988, después salió una segunda producción titulada ‘AH AH AH’, pero se editó solo en casete ya que el vinilo había quedado atrás para ese momento. Entonces, muchos fans se quedaron con las ganas de tener el disco y ahora, después de 30 años, podrán sacarse el clavo. Esta nueva edición de ‘Arena Hash’ en vinilo suena espectacular y tanto la carátula como el disco están increíbles. Disco Centro fue quien tomó la batuta en este relanzamiento, pues los fans reclamaban el lanzamiento de esta producción en vinilo”, contó emocionado.

De otro lado, dijo que le dio alegría recibir la llamada de Giovanni Ciccia para incluir su canción ‘Disco Bar’ en la película ‘Cosas de amigos’, protagonizada por Rodrigo Sánchez Patiño, Bruno Ascenzo, Oscar López Arias y que se estrenó a nivel nacional.

“Yo me encontraba en Estados Unidos y me llama porque necesitaba para su nueva película una canción que marcó toda una época y me pidió si podía utilizar ‘Disco Bar’ para la cinta “Cosas de amigos”. No dude en darle mi aprobación y he visto que no solo la película es un éxito, sino que la gente sale de las salas de cine cantando mi tema. Es un hecho que estamos bendecidos”, manifestó.

DATOS DE GRAN FIESTA CONCIERTO PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ

DÍA: sábado 13 de Agosto

HORA: 9:00 p.m.

LUGAR: Centro de Convenciones Bianca de Barranco (Av. Grau 135)

ENTRADAS: Joinnus ( https://www.joinnus.com)