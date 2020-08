Por: Carla Chévez

Patty Wong aseguró que es falso que haya agredido a su aún esposo Federico Barone, como este aseguró en el programa ‘Magaly TV: La firme’ , pues solo quiere dañar su imagen y labor como empresaria, al igual que Ronald Arquiñigo Espinoza, el cocinero que la acusó de despedirlo en plena pandemia .

Tu exesposo habló cosas muy duras, ¿estás muy afectada?

¿Yo le he pegado? Él mide 1:85, es muy grande. Eso es falso y varias cosas que dijo.

¿Y por qué no le permites ver a tus niñas?

Tiene régimen de visitas abierto, tenemos una conciliación. Yo tengo denuncias y medidas de protección, todo debidamente documentado.

Quizá en algún momento, como cualquier pareja que pasa por una discusión, han ido más allá de lo verbal porque en los audios se escuchan gritos…

Son audios cortados.

Expareja de Patty Wong la acusa de dejar a su hija enferma para irse a Brasil

¿Cuántos años de relación tuvieron?

Como seis años, pero yo no puedo hablar de él.

Sobre la denuncia del extrabajador Ronald...

Es que no hay ninguna denuncia, ni carta notarial de él. Solo se sentó ahí a hablar. He probado que no se le despidió, solo no se le renovó el contrato que vencía el 29 de febrero. Mira, el 3 de marzo sufrí un robo en mi local y la policía determinó que había sido perpetrado por una persona que trabajaba en el local. Además, esa persona tenía la clave y llave, y él la sabía, por eso se vio conveniente no renovarle el contrato, porque también cuando se le interrogó entró en contradicciones, pero se le pagaron todos sus beneficios y tengo documentos. Esto quiero cerrarlo aquí porque iré por la vía legal.

¿Vas a demandarlo?

Han dañado mí imagen, la de mi empresa y me obligaron a ventilar mi vida personal para aclarar esto. La señora (Magaly), el programa y Ronald tendrán que demostrar todo lo que han dicho sobre mí porque iré con todo hasta el final.

Magaly Medina le responde a Patty Wong - TROME