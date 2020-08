SE DEFIENDE. Patty Wong publicó dos videos en Instagram donde brinda sus descargos sobre las denuncias que hizo Ronald Arquiñaga Espinoza, extrabajador de la cadena de chifas, en su contra por despido durante pandemia.

La empresaria afirma que Ronald Arquiñaga Espinoza fue despedido antes de que empiece la cuarentena porque hubo un asalto en el local donde trabajaba y él tenía la llave. Patty Wong afirma que no quiere echarle la culpa por el asalto, sin embargo, dice que se tenía que despedir a alguien y decidieron que fuera él.

“Era obvio que la persona que robo era un trabajador, él tenía las llaves, se tenía que despedir a alguien por ese episodio de robo, se le despidió por ese suceso no por la pandemia, acá hay una mala intención, tengo derecho a defenderme y que se diga la verdad”, menciona Patty Wong.

Además, la empresaria muestra su descontento con el reportaje que emitió Magaly Medina porque precisa que le brindó pruebas al reportero, sin embargo, decidieron no incluirlas en el informe periodístico. “Yo voy a salir en un programa serio mostrando las pruebas, esto va a ser una anécdota que yo voy a contar, pero acá yo he dirigido ese video, pueden hablar con mis trabajadores”, agrega.

La empresaria afirma que el problema con sus trabajadores se debe a un mal manejo de un sector de su familia que siempre la relegó a un trabajo más de marketing. “Yo no soy la gerente general de la empresa, nunca me han dejado tener acceso a ese personal, yo solo manejé dos años de ese local, yo he pedido en un correo que hagan un chat para saber cómo está el personal, no he tenido respuesta, no lo han hecho, yo mande un dinero también a esa empresa para que se le de al personal”, continúa.

