La expareja de Patty Wong, Federico Barone, indicó que él es el verdadero agraviado en su fuerte enfretamiento de Patty Wong, quien antes lo denunció por agresión física y verbal en sus redes sociales.

El ciudadano italiano dijo sentirse sorprendido con el video que colgó Patty Wong y señaló que antes la apoyó económicamente pagando sus deudas y haciéndose cargo de otros gastos.

“Voy a empezar una querella en contra de Patty, no puedo aceptar que manche mi honor. Yo la apoyé pagando sus deudas. Y yo soy quien paga el alquiler de la casa donde vive con mis hijas y el colegio. También me hice cargo de su padre cuando estaba enfermo. Te voy a presentar las pruebas para que veas quien es verdaderamente el agraviado, que es mi persona”, indicó en el programa de Magaly Medina.

Expareja de Patty Wong niega denuncias - TROME

Asimismo, Barone precisó que iniciará acciones legales contra la empresaria porque está atentando contra su imagen y asegura que, con estas acusaciones, la exmodelo trata de desviar la atención de las denuncia de sus extrabajadores.

“Estoy sorprendido y me parece que no es casual que salgan estas acusaciones porque está tratando de desviar la atención. Son mentiras, calumnias. Yo no quería hablar de Patty, pero me veo obligado a mandar mis descargos”, agregó.

Patty Wong revela que fue agredida por su expareja - TROME