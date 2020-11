EXTRAÑA A SUS HIJAS. Federico Bareone, esposo de Patty Wong, fue entrevistado por Magaly Medina para hablar sobre los problemas legales que tiene con la empresaria. El italiano precisó que Wong hace llorar a sus hijas porque no permite que lo visiten.

Federico Bareone volvió a recurrir al programa de Magaly Medina para poder expresar su malestar con las medidas impuestas por Patty Wong. El empresario explicó que Wong está usando la vía legal para impedir que vea a sus pequeñas.

“Las está dañando psicológicamente a mis hijas, lloran por teléfono, me dicen papá te extraño, yo tengo que inventarme una historia para que mis hijas se vean lo menos afectadas posibles”, indica.

El empresario italiano indicó que no puede ver a sus hijas desde el 8 de noviembre. “Desde que se me notificó esta última resolución, que sí me permite verlas, pero mis abogados me han aconsejado que no me acerque para que Patty Wong no me vuelva a denunciar”, precisa.

