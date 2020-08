MUJER CONTRA MUJER. Patty Wong vive un cargamontón desde que decidió presentarse como una empresaria solidaria que piensa en los derechos de sus trabajadores, esta vez fue su hermana quien la acusó de mentir.

“La persona que denunció a Patty no trabaja para mí, trabaja para ella, el señor que sale en la entrevista trabaja para la señora Patty Wong (...) Me parece injusto porque yo he dado la cara, yo he pagado 50.000 soles, ella lo único que me ha dado es 5.000 soles, si me denuncia yo voy a tener que salir a defenderme y van a salir un montón de cosas”, menciona Ericka Wong.

Ericka Wong continuó despotricando contra su hermana. “Apenas empezó la cuarentena, ella me dijo que despida a todos porque iba a durar mucho tiempo, yo hice lo contrario, yo creo que es una imagen la que quiere vender de buena empresaria”, agrega.

“Yo prefiero no conversar con ella porque ella me grita”, continúa Ericka Wong en entrevista con uno de los reporteros de Magaly Medina. Al respecto, la conductora precisó que decidió hacer esta entrevista porque es importante tener la versión de ambos lados.

