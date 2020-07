Con un comentario en Instagram, la hija de Patty Wong le confesó lo orgullosa que estaba de ella y su labor al mando de los chifas de administra ya que nunca desamparó a sus trabajadores en plena pandemia.

Patty Wong compartió una foto en la que aparece en un mercado y su hija Ariadna aprovechó para expresar lo mucho que la admira con este comentario.

“Estás haciendo historia, mami”, escribió la hija de Patty Wong recibiendo decenas de mensajes de felicitación de otros usuarios.

Patty Wong usó sus redes sociales para dejar en claro que no postulará a ningún cargo público pese a que se especuló en los últimos días que la empresaria se había unido ya a las filas de un partido político, hecho que rechaza totalmente.

“Está circulando que voy a pertenecer a un partido político y es totalmente falso. No me interesa. Yo hago política en mi empresa , en mi casa, como ciudadana. No necesito un cargo público y agradecer porque por ahí he visto que me están proponiendo. Agradecer a la gente que quiera que sea ministra de Trabajo y me quiere dar otro ministerios, no estoy interesada”, dijo Patty Wong en su cuenta de Instagram.

Patty Wong descarta pertenecer a algún partido político