BASTA DE ODIOS. La hija mayor de Patty Wong, Ariadna Fachin, se muestra afectada con las críticas que recibe su madre. Es por esta razón que publicó un video en su cuenta de Instagram pidiéndole a sus seguidores que dejen de enviarle mensajes ofensivos a la empresaria y ella.

Ariadna Fachin indica que necesita concientizar a las personas sobre las críticas que recibe su madre en redes sociales tras las denuncias que difundió Magaly Medina contra la empresaria en su programa, Magaly TV LA Firme. “Todas las personas tienen un poder desde su posición, yo no creo que esta sea la excepción para mi, actualmente desde mi entorno, creo que nadie es indiferente a todo lo que sucede actualmente, si tú vas a luchar y defender algo debes hacerlo desde el amor porque eso vas a terminar propagando. Me gustaría concientizar aunque sea a una persona, eso es lo importante, cambiar nuestra perspectiva sobre las cosas”, menciona.

La hija de Patty Wong considera que nadie tiene la autoridad para hacer daño a otra persona. “Por más obvio que parezca a veces hace falta recordar que detrás de cada persona hay una historia de por medio de la cual no estas enterado, justo por eso deberíamos dejar de propagar odio, antes de armar algo para hacerle daño a alguien deberíamos preguntarnos ¿me gustaría que me hagan esto a mí? si la respuesta es no creo que ahí esta la solución, si no tienes nada positivo que aportar no lo comuniques”, agrega.

Además, hace un llamado a sus seguidores para que dejen de consumir programas que sólo incentivan el odio. “El mundo está en una situación muy compleja, estamos viendo dia a dia diferentes casos de injusticia a nivel mundial, eso no va a cambiar hasta que nosotros mismos cambiemos, todo empieza desde ti mismo, si tú cambias le enseñas al mundo y esas personas van a aprendiendo y le enseñan al resto (..) no todos tienen la culpa de lo que te pasó en algún momento. Si queremos vivir en un mundo de paz empecemos por nosotros, dejemos de criticar a las personas, de contribuir al odio ya sea desde programas que se dedican a malograr la imagen de las personas, desde redes que se dediquen a cancelar personas, estamos hablando de personas que sienten”, finaliza.

Patty Wong: Su hija reflexiona sobre la denuncia que hizo su madre contra expareja (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Ex de Patty Wong la acusa de no permitir que su hija siga las clases virtuales | Magaly Tv | TROME

Hermana de Patty Wong rompe su silencio y dice que fue ella quien le pidió despedir a trabajadores