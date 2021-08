Gisela Valcárcel continúa recibiendo críticas tras el intercambio de palabras que sostuvo con Allison Pastor en su último programa de ‘Reinas del Show’. Sin embargo, algunos personajes la han mostrado su apoyo como Patty Wong, quien no dudó en comentar la fotografía que publicó la ‘señito’.

En los últimos días, la conductora de televisión ha publicado frases de motivación en sus redes sociales para hacer caso omiso a la lluvia de críticas en su contra. Pese a ello, los cuestionamientos no han parado.

“Hay algo que entiendo ahora, no existe fuerza superior a tus sueños, ganas y pasión. Nada, ni nadie puede detener a quien se enfoca y no se fija en lo que los demás dicen o hagan con sus sueños, la idea es generar nuestras propias metas y amarlas con pasión, trabajar por ellas aunque muchas veces cuesten tanto. ¡Hay una fuerza en nosotros que es Superior! ¡Buen miércoles y que tus metas sean alcanzadas, no permitas que nada te distraiga!”, escribió la ‘rubia’.

Una de las personas que comentó la publicación fue la empresaria Patty Wong, quien la calificó como reina y como una mujer que inspira a las demás. “La reina de la televisión peruana, una mujer noble que me inspira día a día...”, señaló.

Foto: Instagram Gisela Valcárcel

USUARIOS SE BURLAN DE PATTY WONG

Sin embargo, los usuarios se burlaron de la exmodelo Patty Wong por defender a Gisela Valcárcel luego del ‘desplante’, como calificaron muchos, hacia Allison Pastor.

“Patty Wong, tú no necesitas inspiración, y menos de una señora que no es modelo de nada. Tú eres una mujer sola, luchando y dándole a la vida, emprendedora sin escándalos y de perfil bajo, con herramientas y la frente en alto. Por favor tú si has salido de abajo y sigues siendo una mujer humilde y buena”, le escribió una usuaria.

Usuarios se burlan de Patty Wong por apoyar a Gisela Valcárcel. Foto: captura de pantalla

Usuarios se burlan de Patty Wong por apoyar a Gisela Valcárcel. Foto: captura de pantalla

Usuarios se burlan de Patty Wong por apoyar a Gisela Valcárcel. Foto: captura de pantalla

Usuarios se burlan de Patty Wong por apoyar a Gisela Valcárcel. Foto: captura de pantalla