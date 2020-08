ELIGIÓ A ALDO MIYASHIRO. Patty Wong indicó que contaría toda su verdad en un programa serio, hoy publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde se le ve junto a reporteros del programa La Banda del Chino.

La empresaria enfrenta uno de sus peores momentos debido a las denuncias de extrabajadores de su cadena de chifas Patty Wong. Además, la exmodelo considera que quién está detrás de las mismas es su expareja, a quien acusa de agresión.

Tras las denuncia que fue difundida por el programa de Magaly Medina, Magaly TV La Firme, la empresaria indicó que daría sus descargos en un programa serio, todo para indicar que se trata de La Banda del Chino. “Yo tengo un dinero ahorrado para construir la casa de mis hijas y que me gasté con todo esto. Yo le debo a los bancos. No tengo asesores, tengo solo a la gente que etiqueto que son los que trabajan conmigo y no estoy haciendo campaña ni voy a ser política, ni nada. Voy a demostrar quién está detrás de todo esto, creo que ya han llegado muy lejos”, menciona.

“Yo voy a salir en un programa serio mostrando las pruebas, esto va a ser una anécdota que yo voy a contar, pero acá yo he dirigido ese video, pueden hablar con mis trabajadores”, agrega.

La empresaria afirma que el problema con sus trabajadores se debe a un mal manejo de un sector de su familia que siempre la relegó a un trabajo más de marketing. “Yo no soy la gerente general de la empresa, nunca me han dejado tener acceso a ese personal, yo solo manejé dos años de ese local, yo he pedido en un correo que hagan un chat para saber cómo está el personal, no he tenido respuesta, no lo han hecho, yo mande un dinero también a esa empresa para que se le de al personal”, continúa.

