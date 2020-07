NECESITA QUE UNAMOS FUERZAS. Patty Wong fue entrevistada en el programa Punto Final. La empresaria y modelo habló de los mensajes que le llegan de personas que perdieron su trabajo y se encuentran desesperadas.

Patty Wong habló de la relación que tiene con sus trabajadores. “Ellos se conectan conmigo porque saben que yo me pongo en su lugar, nos los veo como máquinas”, escribió la empresaria y dueña de la cadena de chifas que lleva su nombre.

La empresaria también precisó que esto no lo hace por publicidad. “Tengo 17 años, que he vendido siempre muy bien, el local que he tenido que cerrar vendía dos millones al año y he tenido que desprenderme de cosas (...) la gente no entiende el momento que estamos pasando, me escriben 300 o 4000 personas que perdieron el trabajo, completamente depresivos”, expresó Patty Wong entre lágrimas.

Patty Wong solicitó a otros empresarios que se unan a su causa. “Si no lo hacemos en un unidad no salimos, es un momento muy difícil, no somos un país europeo, desde tu comodidad es muy fácil criticar, va a marcar historia, de acá miraremos y veremos como vencimos esto. No le podemos entregar esta responsabilidad al gobierno, cada individuo va a ser que salvemos vidas”,precisó.

Patty Wong habla sobre los mensajes que le llegan al correo sobre falta de trabajo (TROME)

