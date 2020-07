Nada con política. Patty Wong usó sus redes sociales para dejar en claro que no postulará a ningún cargo público pese a que se especuló en los últimos días que la empresaria se había unido ya a las filas de un partido político, hecho que rechaza totalmente.

“Está circulando que voy a pertenecer a un partido político y es totalmente falso. No me interesa. Yo hago política en mi empresa , en mi casa, como ciudadana. No necesito un cargo público y agradecer porque por ahí he visto que me están proponiendo. Agradecer a la gente que quiera que sea ministra de Trabajo y me quiere dar otro ministerios, no estoy interesada”, dijo Patty Wong en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, muchos han elogiado la labor de Patty Wong por la forma en la que ha sabido apoyar a sus trabajadores en la pandemia. Además ha tenido comentarios que muchos han relacionado a una posible inclinación política.

En entrevista con Trome, Patty Wong dejó nuevamente en claro que no postulará a un cargo público, sin embargo, recomendó a las personas que no tengan el síndrome de la ‘ignorancia’ y que lo combatan con estudios.

“He llevado un posgrado de neuroemoción, que duró más de un año, también diplomados de administración de empresas y eso es lo que le pido a las personas, que no tengan el síndrome de la ignorancia, porque la ignorancia es el mejor capital para los corruptos y políticos. Con esto no quiero decir que voy a postular a un cargo público”, agregó Patty Wong en Trome.

