LO RECUERDA CON CARIÑO. Christian Meier también reflexionó sobre la partida de Pau Donés. El actor recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo en España y que le pareció un ser lleno de luz.

Christian Meier recordó cómo se produjo su acercamiento a Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, en una extensa publicación en su cuenta de Facebook. “En 1998 recibí una carta escrita mano de una admiradora española. Ella -Susana- acompañaba en el sobre de manila el último disco que acababa de lanzar su banda favorita Jarabe de Palo. Con ese álbum, (“Depende”) Susana me introdujo al universo de Pau Donés; un publicista que renunció a su trabajo de oficina para probar suerte como cantante”, escribe el actor.

Christian Meier afirma que pudo estar presente en un show que realizó Pau Donés. “Al año siguiente viajé a España a promocionar mi segundo álbum y en ese viaje no sólo pude conocer personalmente a Susana, sino que en la promoción en Barcelona la disquera me invitó a ver a Jarabe de Palo tocar en vivo en el Palau Sant Jordi. Para entonces yo ya era fan de la banda y junto a otras 17 mil personas canté todo el repertorio”, menciona el actor sobre uno de los conciertos del cantante.

No fue en España que Christian Meier conoce a Pau Donés, sino en Los Ángeles. “Cuando mi viaje terminó, volví a Los Angeles. El mismo día que aterrizé salí a dar un paseo por Santa Monica y vi a Pau caminando. Ahí… a dos metros de mí. Como si Dios lo hubiera acomodado al frente. Me le acerqué y le dije: -“Hola Pau, tú no me conoces, pero ayer estaba en Donostia con amigos tuyos y …” y Pau me interrumpe diciendo: -“¿Tú eres el amigo peruano de Mikel..? Ostias tío, qué pequeño es el mundo… hoy justo me han hablado de ti..!”. Y así fue como mutuamente nos presentamos. Hablamos de todos un poco durante cinco minutos y se despidió diciendo: - “El próximo año vienes a Baqueira a esquiar con nosotros”. Nos dimos un abrazo y nos tomamos una foto que inmediatamente le enviamos a Mikel y yo a mi nueva amiga Susana”, escribió el actor sobre su encuentro con el cantante.

Finalmente, Christian Meier recuerda a Pau Donés con una de sus clásicas canciones. "Hoy abrazo a mis tres hijos y recuerdo algo de lo que nos dejó Pau: “Que aquí estamos de presta’o… y que el Ahora, es lo único que tengo”, menciona el actor.

VIDEOS RELACIONADOS

Tula Rodríguez entrevista a Pamela López y Christian Cueva

Edith González y la vez que trabajó con Christian Meier en la telenovela 'Doña Bárbara'

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Tula Rodríguez sobre denuncias contra Andrés Wiese: “Que caiga todo el peso de la ley para los que se han equivocado”

Mayra Couto rompe su silencio y denuncia a Andrés Wiese por acoso y maltrato: “He callado mucho"

Efraín Aguilar envía fuerte comunicado tras denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese: “Nunca hubo quejas”