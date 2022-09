El actor Paul Vega se mostró emocionado porque su personaje de ‘Koky’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ es muy querido por el público, al igual que cada papel que le toca interpretar a sus compañeros actores.

“La gente está enganchada con la serie y le tiene gran cariño a todos los personajes. Todos los personajes, incluyendo ‘Koky’, son muy queridos ”, dijo el actor, quien protagonizó la película ‘La restauración’, que se estrena este 6 de octubre en las salas de cine.

¿Qué opina del buen rating de ‘AFHS’?

Yo me guio más por lo que me dicen en la calle, la gente te saluda y sabes que te están viendo. No estoy al pendiente del rating, pero si lo siento en la calle a través de la interacción de las personas.

¿Cómo le está yendo en su carrera actoral?

Muy bien, ahora solo estoy dedicado a la grabación de ‘AFHS’ y dar clases (de actuación)

‘SOMOS UNA FAMILIA’

Hace unos días, el actor Giovanni Ciccia, quien interpreta al chef Diego Montalbán en ‘Al fondo hay sitio’, contó que considera al elenco de la serie como su segunda familia, pues hay mucho cariño, respeto y admiración entre actores, técnicos y todo el personal que labora diariamente en Pachacámac.

“Estoy muy contento de estar aquí en la serie, de que me hayan vuelto a convocar en esta nueva temporada. Un aspecto importante para que en pantallas pueda verse un buen trabajo actoral es que en ‘Al fondo hay sitio’ somos una familia , hay mucho cariño, admiración y respeto entre todos. Sinceramente, los considero mi segunda familia pues compartimos muchas horas juntos y cada día somos más unidos”, precisó Giovanni Ciccia, quien da vida a Diego Montalbán en la serie.

Es más, agrega que todos los días almuerza con sus hijos ficticios (Los Montalbán), con quienes ha hecho una muy buena amistad, a pesar de la diferencia de edad.

“Yo almuerzo todos los días con Karime Scander (Alessia), Franco Pennano (Cristóbal), María Grazia Gamarra (Macarena) y Guadalupe Farfán (July). Es más, hasta tenemos un grupo de WhatsApp, que se llama ‘Los Montalbán’ y nos escribimos todo el día, buscándonos para juntarnos cuando tenemos algunos minutos libres. A pesar de la diferencia de edad, mantenemos una relación horizontal y aprendemos mucho juntos, pues todos son muy talentosos”, indicó Giovanni Ciccia.