Paula Arias cambia de look tras anunciar separación de su pareja por una infidelidad | VIDEO | FOTOS

Paula Arias vive un nuevo capítulo en su vida. La cantante de Son Tentación decidió separarse de Tomás Medrano, padre de sus dos hijas, luego que fuera ampayado siéndole infiel con otra mujer cuando ingresaba a un hostal.

La cantante envió un comunicado anunciando que no continuaría más a su lado, pues no solo le faltó el respeto a ella, sino a la familia que habían formado juntos. Paula Arias declaró que ahora tomará todo con calma, pero será fuerte por sus tres hijos.

Por eso, para comenzar nuevamente, la cantante de Son Tentación decidió someterse a un cambio de look. Dejó atrás las extensiones y decidió cambiar el color de su cabello. A través de Instagram, mostró el cambio.

"No importa cómo te sientas: Levántate, da gracias a Dios, báñate, vístete y sigue adelante brindando siempre lo mejor de ti ❤️ Muchas gracias por engreírme y realizarme este cambio de look. Me encantó te quiero mucho amigo Anthony", escribió en su Instagram Paula Arias.