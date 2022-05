QUÉ ROCHE. Paula Arias otra vez volvió a caer en los brazos de Eduardo Rabanal. En unas nuevas imágenes que difundió Magaly Medina, la salsera se deja ver besando apasionadamente al pelotero, pese a que terminaron en varias ocasiones. La cantante fue entrevistada y pasó vergüenza en la calle.

El reportero de la ‘urraca’ capta a Paula Arias en un lugar público y se le acerca para felicitarla por su regreso con Rabanal, sin embargo, la salsera atina a reírse, hasta que confiesa que su corazón ha vuelto a latir de amor.

“ Felicitaciones, pues Paula, por el retorno de tu relación con Eduardo Rabanal , te hemos visto en un cafecito, te ha llevado a la puerta de tu casa en beso y abrazos en su carro”, le dice el periodista.

Al respecto, Paula Arias con una sonrisa en el rostro se atreve a confirmar que su compromiso con el pelotero sigue en pie. Como se recuerda, la salsera ya usaba un anillo de matrimonio hasta que todo acabó.

“Felicitaciones por qué... Ya si ustedes ven imágenes, ya... Jajaja, ya si ustedes ven imágenes saquen sus propias conclusiones, a buen entendedor, pocas palabras ”, puntualizó.

Sin embargo, la cantante de salsa no se esperó que el ‘urraco’ le increpara y asegurara. “ Le has creído el floro, has retomado la relación ”, arremetió.

TROME | Paula Arias confirma que volvió con Eduardo Rabanal y reportero le dice: “Le has creído el floro”

PAULA Y RABANAL, OTRA VEZ AMPAYADOS

Paula Arias y Eduardo Rabanal, la parejita que estuvo a punto de llegar al altar, fue nuevamente vista por ‘los urracos ‘que no tardaron en captarlos juntos y besándose apasionadamente al interior del auto del jugador.

Ambos fueron captados en un local del distrito de San Isidro. Luego ambos abordaron el automóvil del futbolista y se dirigieron a un malecón, donde fueron captados muy cariñosos. Después de un momento ambos se dirigieron a un departamento, donde solo ingresó Paula Arias.