Paula Arias se suma a las críticas que le han llovido a Yahaira Plasencia por su polémico retorno a nuestro país . La integrante de ‘Son Tentación’ sostuvo que el ingreso a nuestro país de la salsera no estuvo bien, porque hay gente que realmente sí necesita retornar al Perú, pero no puede hacerlo ya que las fronteras están cerradas.

Desde que Yahaira retornó a nuestro país la polémica no ha dejado de perseguirla, ya que en el programa de Magaly Medina mostraron el documento enviado por la cancillería a la embajada de Ecuador para el ingreso de Jefferson Farfán y sus acompañantes como la salsera con quien tiene ‘unión familiar’

En entrevista con el diario Ojo, Arias indicó que “no está bien, porque sé que hay muchas personas que sí necesitan esa oportunidad (de volver al país), pero si en este caso, se podría decir que las personas que son involucradas como Jefferson Farfán y Yahaira han tenido, de donde Farfán trabaja (la federación), la posibilidad... qué se puede hacer” .

Asimismo, resaltó el compromiso de Farfán con la popular ‘reina del totó”. “Tienen que estar juntos en las buenas u en las malas”

Magaly Medina entrevistó al jefe de prensa del Ministerio de RR.EE. (Magaly Tv. La firme-TROME)

MAGALY CRITICÓ SU INGRESO AL PAÍS

Magaly Medina inició su programa ‘Magaly Tv: La Firme’ alzando su voz de protesta contra Jefferson Farfán y los privilegios que habría gozado para ingresar a nuestro país junto a Yahaira Plasencia y otras tres personas más mientras que cientos de compatriotas se encuentran varados alrededor del mundo y no tiene fecha de cuándo regresar al Perú, ya que se les sigue negando el permiso de retorno.

“El tema de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia ha despertado algunos resquemores sobre todo de algunos compatriotas que se encuentran fuera de nuestro país y que se quedaron sin trabajo ahora debido a la pandemia o por diferentes circunstancias quieren regresar al Perú y no pueden porque no se apellidan Farfán, no se llaman Jefferson Farfán, no se llaman Yahaira Plasencia y no tienen a una Federación de fútbol que le pide a la cancillería que los deje ingresar” , dijo Magaly al comenzar su programa.

“Es el colmo, hay miles de peruanos varados en el mundo entero. Farfán se queda sin equipo, él así le hayan quitado la casa tiene para alquilarse un departamento y pasar ahí el resto de lo que resta la cuarentena, ya sea en Marbella, España Italia, donde podía transitar”, disparó la ‘Urraca’.

Jefferson Farfán ingresó al departamento de Yahaira Plasencia. (Magaly Tv. La firme)

