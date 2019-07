Paula Arias da con palo a Tony Rosado: "Siempre habla lisuras, ofende y maltrata a la mujer" | FOTOS

La líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias , criticó al cantante Tony Rosado por sus constantes comentarios despectivos en contra de la mujer. “Siempre habla lisuras, no es de ahora. Hay público que lo acepta y otros que no, pero ofende y maltrata a la mujer”, precisó Arias.



En tanto, el Ministerio Público decidió abrir investigación en contra de Tony Rosado, por presuntamente incentivar la violencia hacia la mujer.



Por otro lado, el cantante empleó sus redes sociales para pedir disculpas.



“He cometido errores, me excedí en algunas cosas y pido disculpas, pero es falso que digan que incentivo a mi público a que agredan y maten a mujeres”, indicó.

Tony Rosado, en los últimos días, estuvo en el ojo de la tormenta por decir frases despectivas en contra de la mujer y justificar los feminicidios en el Perú.



En una nueva entrevista con el programa de Magaly Medina, Tony Rosado dijo que las "chicas se suben al escenario" para que las toque. "Se suben a bailar, me cogen, se ponen de poto entonces qué quieres qué haga", se justificó el 'ruiseñor de la cumbia'.



Cuando la reportera de Magaly Medina preguntó a Tony Rosado si sus mensajes incentivan el odio a la mujer, el cumbiambero respondió negativamente.



"No, si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. La mata porque le tendrá odio o porque la mujer no la hace caso", dijo Tony Rosado.