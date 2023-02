QUEDÓ EN SHOCK. Eduardo Rabanal se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para explicar por qué anunció un supuesto embarazo de su pareja Paula Arias, cuando esto no sería cierto. Según dijo el pelotero, todo se trató de una broma que él creyó por la palabra de la salsera.

“No, no, ya en su momento saldrá a aclararlo ella. En realidad fue un tema que tuvimos una sesión de fotos para la orquesta, me meto a la sesión, el fotógrafo me enseña una de las tomas y yo le digo: “Amor, estás gordita” ”, dijo.

Sin embargo, Rabanal no esperó la contundente respuesta de la líder de ‘Son Tentación’, quien le anunció que estaba esperando un hijo.

“ Y ella me dice: “Sí, mi amor, estoy embarazada” Entonces yo lo publiqué y me dice: “No gordo, es una broma, no estoy embarazada”, por eso que la broma duró 5 minutos, 3 minutos”, agregó.

EDUARDO RABANAL SE SEPARA DE PAULA ARIAS

En otro momento, Eduardo Rabanal anunció que ha firmado para un club deportivo y estará más lejos de su amada Paula.

“ Ahora ya firmé en un club que es de provincia y que tengo que remar pues. (Te vas a separarar de Paula, la vas a extrañar) Tú sabes que en provincia estamos a 1 hora. Es el sueño de toda pareja, todas las parejas que se aman sueñan con formar una familia, pero por ahora estamos enfocados en el trabajo de nosotros. El matrimonio todavía está sin fecha, pero las ganas y la idea está puesta siempre”, manifestó.