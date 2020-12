Paula Arias no descartó incursionar en la plataforma ‘Onlyfans’, que se ha puesto muy de moda entre los artistas de ‘Chollywood’.

“Lo estoy pensando, pero no lo haría de la forma como lo ve toda la gente. Soy una mujer moderna y no me escandalizo, no todos suben fotos fuertes, he observado que hay modelos y señoritas que comparten contenido muy profesional, sexy, y yo me iría por ese lado. Si es de una manera profesional no habría ningún problema”, sostuvo la cantante.

Tú no te mostrarías muy a la ligera…

No, para nada. Quizás podría hacerlo en otra aplicación para que la gente no se escandalice y piense que será morbo. Mire el cargamontón que le hicieron a Leslie (Shaw) y ella está soltera y sin hijos.