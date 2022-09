Luego que fuera captada agarrada de la mano con el pelotero Eduardo Rabanal, la cantante Paula Arias se presentó EN VIVO en el programa de ‘En Boca de Todos’ y negó haber regresado con su expareja. La salsera explicó que el futbolista es únicamente su amigo y ‘explotó' ante las críticas.

LEE TAMBIÉN: Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau construyen mansión de más de 4 millones de soles en Surco

“ No tengo una relación con Eduardo Rabanal , estoy enfocada en proyectos, trabajo, todo lo que tengo para mi agrupación y vida personal. No tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy soltera. Si tengo una amistad y proyectos que se vienen con Eduardo , cuál es el problema, no entiendo por qué el show”, dijo.

Sin embargo, la cantante de ‘Son Tentación’ aclaró que si Rabanal le cogió de la mano era porque ella estaba agotada.

“ Estaba cansada, que eran más de las 5 de la mañana y él muy amable si me quiere acompañar, si me quiere sacar del lugar, nosotros tenemos mucha confianza. Él ha sido mi novio, no un pasatiempo, y si tenemos una amistad, cuál es el problema”, puntualizó.

PAULA RESPONDE A SUS CRÍTICOS

En otro momento, Paula Arias se mostró disgustada ante los cuestionamientos que le han llovido por una cercanía con Eduardo Rabanal. Esto luego que ‘Amor y Fuego’ los captara saliendo de una discoteca agarrados de la mano.

“Es mi amigo, se lleva bien con mi gente, tenemos amistades en común. No tiene nada que ver con el tipo de mujer y madre que soy, lo que más me duele es que se metan con mi familia ”, sostuvo.