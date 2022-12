Paula Arias y Eduardo Rabanal se encuentran inmersos en la polémica luego de los rumores de la desintegración de Son Tentación porque el futbolista habría asumido el manejo de la agrupación salsera.

La cantante declaró para Magaly Tv La Firme y negó que su novio sea el nuevo manager de la orquesta. “Déjenlo tranquilo, él por ser mi pareja puede estar a mi lado si es posible, estará a mi lado pero la única dueña soy yo”, acotó. “No lo manchen, él está en lo suyo, tranquilo, estudiando, él es deportista, no tiene nada que ver”, agregó molesta.

EXMANAGER DE SON TENTACIÓN HABLA

Gustavo Robles, el exmanager de Son Tentación, también habló para el programa de la urraca y aseguró que Paula Arias dejó de comprometerse con la orquesta desde que volvió con Eduardo Rabanal.

“Se podría decir que Paula, cuando ha estado con Eduardo, yo no se enfocaba mucho en estar al 100% en la agrupación. Eduardo es socio de ella en una productora de eventos, viene apoyándola en el desarrollo del manejo de una orquesta, que no es fácil, le da apoyo moral”, puntualizó.

Asimismo, reveló que el pelotero comenzará a jugar nuevamente a fines de este año. “Este año no tuvo mucha suerte en el tema de su carrera, creo que a fin de año empieza a jugar en un equipo, no sé, Paula me comentó algo así. Creo que si va jugar va ser imposible que pueda encargarse de una orquesta porque las orquestas trabajan de madrugada, tiene otros horarios” , dijo Gustavo Robles.

PAULA ARIAS EXPLICA POR QUÉ EDUARDO RABANAL CONTESTÓ LLAMADA PARA SON TENTACIÓN

Por otro lado, Paula Arias indicó que Eduardo Rabanal contestó el teléfono de Son Tentación porque ella estaba trabajando en la boda de Tilsa Lozano. “Me molesta porque no hay ningún mes que dejen de sacar algo de él y yo, no nos dejan estar tranquilos, ya basta con eso, estamos trabajando tranquilos”, dijo indignada.

SU RABANAL Y KIARA FRANCO FUERA DE SON TENTACIÓN

El programa de la urraca también deslizó el rumor de que Su Rabanal y Kiara Franco habrían dejado Son Tentación. Sus urracos le preguntaron por estas especulaciones a Paula Arias y ella aclaró el tema.

“Quieren manchar la trayectoria de Son Tentación involucrando a una persona que no tiene nada que ver, solo por ser mi pareja. Quieren tratar de bajarse a mi agrupación, pero gracias a Dios se mantiene muy bien, firme, vigente, está tranquila y contenta y siempre una cantante da un paso al costado para hacer sus nuevos proyectos”, explicó.

Gustavo Robles aseguró que Eduardo Rabanal volverá al mundo de la pelotita.

TE PUEDE INTERESAR

Yahaira Plasencia ampayada con nuevo galán: Se besan y agarran de la mano

Johanna San Miguel ‘explota’ por mensaje obsceno en sus redes: “Me escribió algo bien asqueroso”

Magaly minimiza demanda de Brunella por decirle ‘Brutela’: “No te metas en cosas de grandes, quédate en casa”