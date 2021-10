Paula Arias le contestó con todo a Magaly Medina luego que la urraca le hiciera un ‘aclare’ por dar a entender que ella perdonó una infidelidad de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

La cantante de Son Tentación usó sus historias de Instagram para dirigirse, presuntamente, a la conductora de Magaly Tv La Firme. “Jajajaja qué nivel de conchudez. Nunca me verán mal ni derrotada por nada ni nadie”, indicó.

Paula Arias arremete contra Magaly Medina por negar que perdonó una infidelidad. (Foto: Captura)

PAULA SE FUE CONTRA MAGALY

Paula Arias fue la conductora invitada de América Hoy este jueves, para tratar el tema ‘Amiga, date, cuenta, él no solo te ama a ti’. La cantante se refirió a su reconciliación con Eduardo Rabanal, pero también aprovechó para mandarle una indirecta ¿a Magaly Medina?

“Es muy fácil hablar detrás de una pantalla, pero no sabes lo que una está viviendo detrás, qué le puede pasar a la persona o poder tener las dos versiones... Esas personas que juzgan, las que más rajan, son las que más han perdonado, hasta comunicado han sacado y han perdonado y de ahí vienen a hablar mal o a pedirnos dignidad ¡por favor!”, dijo indignada la líder de Son Tentación.

En ese momento, Janet Barboza, enemiga declarada de la urraca, tomó la palabra y le preguntó si se estaba refiriendo a ‘la tóxica’. “Ha perdonado como diez veces”, dijo la rulitos entre risas.

Paula Arias se refirió indirectamente a Magaly Medina, por criticar su reconciliación con Eduardo Rabanal. Ethel Pozo y Janet Barboza se sumaron al mensaje.

ETHEL POZO MANDA MENSAJE A MAGALY

Melissa Paredes se mostró alarmada por las indirectas de Paula y Janet, pero no esperó que Ethel Pozo se sumara. “Voy a resumir el tema. Es muy fácil criticar la vida de los que estamos frente a cámaras, decir ‘por qué ha perdonado’ o ‘por qué tan rápido’ (en referencia a su corto romance y posterior compromiso con Julián Alexander) y en casa están peor así que, como dice Paula, no juzgar”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Janet Barboza dio por finalizado el momento con una frase: “En casa del herrero, cuchillo de palo”, indicó mientras hacía una señal de ‘cuernos’.

MAGALY LE CONTESTA A PAULA

Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Paula Arias, quien la mañana de este 14 de octubre se presentó en el programa “América Hoy” y dejó entrever que la conductora de espectáculos habría perdonado una infidelidad.

Según aclaró Magaly Medina, la separación que tuvo hace algunos meses con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, no fue por una infidelidad o una tercera persona, sino por otros temas personales.

“Yo realmente no siento que deba responder porque como yo no siento eso que no ha pasado en mi vida, porque no tendría cara ni dignidad para estar acá juzgando o criticando a otros cuando yo no hago lo mismo”, señaló Medina.

“Si por si acaso ha sido Paula tan ligera en referirse a mí... Paula está, supongo que picona, fastidiada, defiende a capa y espada al novio. Por si acaso, yo nunca he perdonado cachos, mi comunicado no fue por cachos, entérense y creo que eso ha quedado clarísimo”, agregó Medina.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” aclaró que si llega a ser víctima de alguna infidelidad, sería ella misma quien se encargue de exponer el hecho ante todos.

“La primera que a mí me pongan los ‘cachos’, a mi me adornen, eso será titular de primera plana con foto, video y todo, será el tema de la sobremesa por dos semanas o un mes entero. Cuando tenga algo contundente (para) mostrarme y decirme en mi cara pelada: ‘cachuda’, si hay esa contundencia no seré yo la que esté acá haciendo el papel de Paula, el ridículo horrible. Tengo mucho más dignidad que Paula Arias”, precisó antes de empezar a hablar con el doctor Tomás Angulo.





