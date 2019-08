Paula Arias se midió la diminuta cintura y sorprendió con foto en Instagram 

Paula Arias, líder de Son Tentación, volvió a mostrar su renovada figura con una diminuta cintura en una foto de Instagram. La cantante reveló que bajó 28 kilos luego de tres embarazos.



Tras finalizar su relación por la infidelidad de su pareja, Paula Arias decidió renovar su look y su figura por decisión propia, según sus declaraciones.

En la foto de Instagram Paula Arias apareció con un vestido rosado donde sobresalía su diminuta cintura: "Querida Reina: Es momento de quitarte la corona y ponerse la armadura , la vida te está poniendo a prueba , así que demuestra de que estás hecha ¡Si lo crees lo creas!", escribió la cantante.



Paula Arias se midió la cintura en el programa de Magaly Medina. (Video: Magaly Tv. La firme)

Así, en su Instagram Stories con la misma foto indicó que ya no tenía necesidad de "editar mis fotos, no meto cintura ni me achico", sostuvo la líder de Son Tentación.

En un segmento de Magaly Tv. La firme, Paula Arias se midió la cintura, marcando 65 centímetros mientras en la cadera baja tiene 101 centímetros: "Tengo que reconocer que estaba abandonada", dijo la cantante.

Paula Arias. (Instagram) Paula Arias. (Instagram)