Paula Arias sobre su nueva figura: "Decidí cambiar no solo en el aspecto personal, también profesional".

Por: Deyanira Bautista



La líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias, reapareció luciendo nueva figura y dijo que la próxima vez que se enamore, no será tan confiada.



“No quiero saber nada del amor, estoy tranquila y si en un futuro alguien me hace ‘cositas’ en el corazón o me entusiasmo, tendré que contratar un detective para que no me la vuelvan a hacer, ja, ja, ja... No soy de las que revisa el celular o pregunta dónde estás... se supone que cuando hay amor y confianza una tiene que estar tranquila, pero ya aprendí que debo tener un poco de cuidado y no confiarme tanto”, dijo la salsera, quien añadió que bajó 16 kilos de peso y se hizo varios arreglitos estéticos.



¿Ya estás más tranquila después de que se hiciera pública la infidelidad del padre de tus hijas?

Créeme que los dolores más fuertes que he soportado hasta el momento han sido los que vinieron después de despertarme de la operación, ja, ja, ja. He perdido 16 kilos y me hice algunos arreglitos.



¿Cómo es la relación con el padre de tus hijas?

No funcionamos como pareja, pero gracias a Dios se está portando bien como padre.



¿Fue un error en tu vida?

No, fue una experiencia porque dentro de todo tengo a lo mejor, que son mis hijas, junto a mi hijo mayor.



Reapareciste totalmente renovada...

Soy una mujer que decidió cambiar no solo en el aspecto personal, también profesional. Con mis dos últimos embarazos, que fueron seguidos, quedé gruesita y ahora soy una mujer renovada.