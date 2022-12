La salsera Paula Arias contó que su pareja, Eduardo Rabanal, le entregó un nuevo anillo en una ceremonia privada y que su relación pasa por un gran momento, pues están muy felices . Además, dejó en claro que el futbolista no es el dueño de su agrupación ‘Son Tentación’ como han estado especulando.

Paula, se está especulando que hay problemas al interior de tu orquesta ahora que tu pareja, Eduardo Rabanal, maneja la agrupación...

No hay ningún problema, es triste que digan esas cosas, no sé de dónde vienen o qué tipo de campaña quieren hacer para dañar lo que más amo, que es mi agrupación . Mis chicas se han quedado sorprendidas al leer esos comentarios, proque no existe ningún problema. Mi relación nada tiene que ver con mi trabajo, soy la única responsable, la que dirige , soy la única dueña, no combino las cosas y si alguna vez salió alguna señorita de mi agrupación es por crecimiento personal, porque por mejoría hasta mi casa dejaría y siempre les voy a desear lo mejor.

¿Sabes separar el trabajo de la vida personal?

Por supuesto, no pueden decir que mi pareja para toda el tiempo conmigo, que se cree dueño del grupo porque eso es mentira. Yo estoy feliz en mi relación, pero no mezclo las cosas y es incómodo que digan esas cosas. Es feo que se hable de él así.

Seguro comentan porque lo ven mucho tiempo fuera de las canchas.

Él tuvo una lesión, estuvo operado y está en un proceso de recuperación, pero ya pronto habrá novedades porque volverá a la cancha, pero no sé por qué quieren ver tres pies al gato.

Tal vez por lo mismo que te ven feliz.

No sé, no me meto con nadie, no hablo mal de nadie , no lo hice antes, menos ahora porque no es mi estilo, yo trabajo duro. Soy madre de tres hijos y también tengo que ver por las chicas de mi orquesta. Él está conmigo porque es mi novio y apoya, eso no es malo.

¿Y cuándo hay otro anillo?

Este año tuve otro anillo, me lo dio a solas, fue algo íntimo, pues no queremos correr, estamos yendo paso a paso, tranquilos y felices.

Planes de matrimonio

Todo a su tiempo, estamos yendo con calma, pero debo confesar que me siento muy feliz y contenta. Ambos tenemos las cosas claras y pensando a futuro, trabajando con nuestra promotora de espectáculos.