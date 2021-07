La cantante Paula Arias dio a conocer una faceta poco conocida de su vida. Reveló que tuvo una infancia dura cuando fue abandonada por su madre.

“Mi tía me decía: ‘yo no sé para qué la esperas si ella ya te abandonó, te dejó aquí, no le importas”, comentó la salsera sobre lo que le decía su familia en una reciente entrevista a Milagros Leiva.

“El sueño que yo tenía desde chiquita era trabajar duro y conseguir lo que mi mamá no pudo conseguir. No la juzgo, en la actualidad yo la tengo a mi mamá, yo la cuido, es como mi cuarto hijo”, señaló entre lágrimas.

La fundadora de la orquesta ‘Son Tentación’ señaló que fue ella misma quien tomó la decisión de cuidar a su madre al encontrarla en mal estado de salud.

“Yo la empiezo a cuidar porque la encontré mal, no estaba sana. Nunca le pedí explicaciones. Mi mamá tiene un carácter muy diferente”, agregó.

“Yo sí anhelo y sueño que un día venga y me diga: ‘te quiero’. Hasta ahora no la escuchado, yo sé que en algún momento lo hará”, añadió.

Finalmente, Arias afirmó que su madre no es la típica abuela y trata que esté cerca a sus hijos. “Tenerla sana para mi es todo”, concluyó.

