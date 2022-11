LO ACLARA. Paula Arias se pronunció sobre la relación de su pareja Eduardo Rabanal con la orquesta ‘Son Tentación’. La salsera declaró para ‘América Hoy’ y aseguró que el exfutbolista no es el mánager de la agrupación, como mencionaban los rumores, y ni mucho menos se desintegraría la orquesta de salsa.

“¿Él es manager de la orquesta?”, fue la directa pregunta del reportero, sin embargo, Paula Arias enfureció, se indignó y lo negó por completo.

“Nunca ha sido mánager, yo soy la dueña y soy la única dueña. Solo tuve un manager y por algo no tengo ese manager. Así que por favor la única dueña en decisiones y contratos y todo, soy yo. No hay nadie más ”, acotó.

Además, la cantante precisó que hay personas que intentarían manchar su relación sentimental. Aclaró que Eduardo Rabanal continúa en el rubro del deporte, mientras que ella está con lo suyo: el canto.

“Una cosa es que tener una relación que no tiene nada que ver con la orquesta, no tiene nada que ver con mi trabajo, con lo que hago con la música. Él es deportista, él hace lo suyo y yo en lo mío. No tiene por qué involucrarse, él es mi pareja y punto. Quieren manchar nuestra relación cómo sea y ahora quieren involucrar el nombre de mi orquesta solo por ser mi pareja, siempre me involucran en tonterías. Haré una conferencia para aclararlo, es el colmo”, puntualizó.

PAULA ARIAS NIEGA DESINTEGRACIÓN DE ‘SON TENTACIÓN’

En otro momento, Paula Arias negó que existan problemas con las demás integrantes de ‘Son Tentación’ por la presencia de Eduardo Rabanal en su vida.

“Todo bien, como todas en algún momento han salido como Yahaira, Daniela, nunca ha habido este tipo de especulaciones , pero como está manejado por otro lado, quieren hacerlo de esa manera”, precisó.