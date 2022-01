La líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias, no descartó contraer matrimonio este año con su novio, el futbolista Eduardo Rabanal, quien el pasado 21 de noviembre le pidió la mano. Sin embargo, aclaró que no piensa televisar su boda.

Paula, ¿cómo recibiste el Año nuevo?

Bien y feliz junto a mi familia. Siempre con mis hijas, con mi mamá y el primero de enero tocó trabajar en el evento de ‘Palmeras’, que ha sido un éxito.

¿Qué se viene para ‘Son Tentación’ este año?

Bastante música. Ojalá que Dios permita que todo se solucione y podamos trabajar más tranquilos porque en diciembre se nos cayeron varios eventos (por las disposiciones del gobierno), pero tenemos salud que es lo más importante.

¿La boda del año será en el 2022?

Estoy tranquila y prefiero no hablar de mi vida personal, pero puedo decir que estoy feliz, muy enamorada y perfil bajo. Si hay boda en algún momento, les diré la fecha.

¿Te gustaría televisar tu boda?

¡No, no, no! Para nada, no es lo mío.

En febrero arrancaría la nueva temporada del programa de Gisela Valcárcel. ¿Te gustaría volver a participar?

Me encantaría, estaría feliz de regresar porque me gusta mucho; además, es un programa que le da espacio a la música.

