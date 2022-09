La salsera Paula Arias afirmó que tiene derecho a rehacer su vida sentimental, pero no está desesperada por encontrar el amor. Además, señaló que tiene muchos pretendientes, y negó una reconciliación con su expareja Eduardo Rabanal.

“Estoy contenta y tranquila en la etapa en la que me encuentro, no estoy desesperada por estar con alguien ni mucho menos entablar una relación”, dijo la líder de Son Tentación quien esta noche se presentará en el Kímbara Vip de Lince, junto a Bembé y Engerberth Tapia y la fama.

Pero tendrás varios pretendientes...

No voy a negar que pretendientes no me faltan, creo que tengo derecho a empezar de nuevo y ser feliz.

Asimismo, la salsera aclaró que no tiene intenciones de retomar la relación con su expareja, Eduardo Rabanal, quien subió de una foto juntos con un emoji de un corazón.

“Estoy tranquila. Yo lo dejé claro, nosotros tenemos una bonita amistad. Tenemos amigos en común y si hay alguna reunión, nos encontramos y no hay ningún problema”, declaró

Como se recuerda, meses atrás Paula Arias afirmó que había puesto fin su relación con el futbolista Eduardo Rabanal en buenos términos.

“Nosotros no hemos roto de manera fuerte ni nada. Tenemos una amistad y de vez en cuando comunicación, es normal porque no ha sido una mala persona conmigo. Solo tuvimos buenos y malos momentos. Yo tengo bonitos recuerdos de él. Solo somos amigos”, declaró en esa ocasión.

Paula Arias dijo que en el show de esta noche demostrarán porque ‘Son tentación’ es considerada actualmente como la mejor orquesta femenina y prometen deleitar a su público con temas como ‘Tu falta de querer’, ‘Sin pijama’, ‘Sino te hubiera conocido’, ‘Eres todo en mí’, ‘Soltera.com’, entre otros.

Por su parte, la orquesta Bembé logró la fama en el 2019 con el tema ‘Amigos no, por favor’, logrando obtener 700 mil reproducciones en su primer mes de lanzamiento en la plataforma de YouTube, superando los nueve millones de reproducciones al cabo de cinco meses.

Luego, ‘En peligro de extinción’, tema emblema de la agrupación, superó el millón de reproducciones en la plataforma de YouTube en tan solo quince días luego de su estreno y desde entonces siguen cosechando éxitos con canciones como ‘Eres mi sueño’ y ‘Entrégate’, entre otros.

PAULA SIN BRONCA CON YAHAIRA

El conductor Andrés Hurtado reveló que nunca invitó a su programa, ‘Sábados con Andrés’, a Yahaira Plasencia ha pedido de Paula Arias, sin embargo la líder de ‘Son tentación,’ lo negó.

“Entre las chicas también hay celos, porque crees que Yahaira (Plasencia) nunca ha pisado este set porque Paula de Son Tentación me dice ‘ella que no vaya nunca”, dijo Andrés Hurtado hace unas semanas en su programa.

Estas declaraciones fueron desmentidas por Paula Arias y dijo que todo fue una broma de Hurtado.

“Las críticas vienen a mí, porque los dos están por su lado muy feliz. Él (Hurtado) en Miami y ella (Plasencia) con su gira. La que se queda con las críticas soy yo. Yo tengo una buena relación con ambos, con Andrés y con Yahaira. Andrés es mi amigo desde antes que yo estuviera en la música, desde que estaba en teatro, entonces yo lo conozco al derecho y al revés y su público también. Él estaba haciendo una broma. Fue una chacota”, señaló.