Paula Arias se enlazó en vivo con el programa Magaly TV, la firme, para aclarar que no retomó su relación sentimental con Eduardo Rabanal. Esto debido a los fuertes rumores que hablan de una posible reconciliación, después de que saliera un ‘ampay’ en el que se ve a la salsera saliendo de un evento de la mano del futbolista.

La salsera indicó que la única relación que tiene con su expareja es solo profesional: “Ahora, en esta nueva etapa estoy relanzando una productora de eventos, es por eso que nos hemos unido, los dos estamos trabajando junto y solo somos socios”.

“¿Ahora qué son, ahora que ya pasó enero, se paseó por Europa, regresó, van a tomar cafecito y almuerzan juntos y vive en tu mismo edificio?”, le preguntó la ‘urraca’, a Eduardo Rabanal, a lo que el deportista respondió: “Es mi vecina en realidad”

Paula Arias niega romance con Eduardo Rabanal

La salsera reconoció sentirse incómodo por el ampay, y aseguró que ahora se encuentra enfocada en sus proyectos personales. “Sí, realmente estoy incómoda. Yo me reafirmo en lo que dije, yo no tengo una relación sentimental con Eduardo Rabanal, como dije estoy enfocada en mi trabajo, en mi vida personal”, dijo al inicio.

La líder de “Son Tentación” resaltó que no tiene por qué esconderse de nadie, pues está soltera. “No tengo por qué esconderme, ni tampoco por qué mentir, no estoy haciendo nada malo porque estoy soltera. Yo tengo unos proyectos con Eduardo, no entiendo porque quieren hacer tanto show”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: