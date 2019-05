Paula Arias anuncia separación de su pareja, quien fue ampayado con otra mujer: "Me decepcionó y me faltó el respeto"

Paula Arias , la cantante de Son Tentación, se mostró bastante sorprendida cuando un reportero le mostró imágenes de su pareja, Tomás Medrano, entrando a un hostal con otra mujer. La salsera prefirió el silencio y dijo que hablaría con él personalmente tras ver el ampay.

Ahora, tras la emisión de las imágenes en Magaly TeVe: La Firme, Paula Arias envió un comunicado de prensa anunciando la separación definitiva de su pareja y padre de sus hijos. Según la cantante, su ex no solo le faltó el respeto a ella, sino también a la familia que formaron

"He decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijos, Tomas Medrano, quien no solo me decepcionó y me faltó el respeto a mi persona, sino también lo hizo con nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños", dice Paula Arias.

La cantante de Son Tentación se mostró enfática en señalar que no acepta ningún tipo de engaño ni infidelidad, pues eso la afecta emocional y psicológicamente. Sin embargo, Paula Arias deberá superar la situación y continuar trabajando por sus hijos.

"Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente, sin embargo, tengo el compromiso de seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos y continuar con las actividades de mi agrupación", puntualizó Paula Arias.