Paula Arias estuvo este jueves en América Hoy y se refirió a su reciente reconciliación con Eduardo Rabanal. La cantante aseguró que se encuentran ‘tranquilos’ y ‘seguros de lo que están viviendo’.

“Estamos juntos, sí, pero eso no quiere decir que yo sea una mujer insegura, porque se ha tocado mi tema en todos los programas, que yo necesito a una persona para ser feliz y no, lo he demostrado siempre”, dijo la salsera.

Melissa Paredes intervino y resaltó que los personajes públicos siempre están vulnerables a las críticas. “Quieren que hagamos lo que la gente espera de nosotros”, dijo la esposa del Gato Cuba.

Janet Barboza también tomó la palabra y le preguntó a Paula Arias por qué decidió no perdonar al padre de sus hijos, quien fue ampayado con otra mujer en su propia camioneta, y sí al futbolista.

“No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales. Yo tengo las razones suficientes para haberle dado otra oportunidad. Pero en el caso anterior fue algo que para mí no se podía perdonar. No se puede comparar en nivel porque ya éramos una familia, tenemos dos hijas”, indicó Paula Arias.

PAULA ARREMETE CONTR MAGALY

QUÉ FUERTEEE. Paula Arias fue la conductora invitada de América Hoy este jueves, para tratar el tema ‘Amiga, date, cuenta, él no solo te ama a ti’. La cantante se refirió a su reconciliación con Eduardo Rabanal, pero también aprovechó para mandarle una indirecta ¿a Magaly Medina?

“Es muy fácil hablar detrás de una pantalla, pero no sabes lo que una está viviendo detrás, qué le puede pasar a la persona o poder tener las dos versiones... Esas personas que juzgan, las que más rajan, son las que más han perdonado, hasta comunicado han sacado y han perdonado y de ahí vienen a hablar mal o a pedirnos dignidad ¡por favor!”, dijo indignada la líder de Son Tentación.

En ese momento, Janet Barboza, enemiga declarada de la urraca, tomó la palabra y le preguntó si se estaba refiriendo a ‘la tóxica’. “Ha perdonado como diez veces”, dijo la rulitos entre risas.

ETHEL POZO MANDA MENSAJE A MAGALY

Melissa Paredes se mostró alarmada por las indirectas de Paula y Janet, pero no esperó que Ethel Pozo se sumara. “Voy a resumir el tema. Es muy fácil criticar la vida de los que estamos frente a cámaras, decir ‘por qué ha perdonado’ o ‘por qué tan rápido’ (en referencia a su corto romance y posterior compromiso con Julián Alexander) y en casa están peor así que, como dice Paula, no juzgar”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Janet Barboza dio por finalizado el momento con una frase: “En casa del herrero, cuchillo de palo”, indicó mientras hacía una señal de ‘cuernos’.

TE PUEDE INTERESAR

André Silva le pidió la mano a su novia, la hija de la productora Michelle Alexander

Karla defiende a Melissa Klug: “Son machistas, te juzgan por tener hijos de diferentes padres”

Antonio Pavón y Antoñito visitan a Sheyla Rojas en México: Mira el conmovedor reencuentro