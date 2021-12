Paula Arias y Eduardo Rabanal negaron los rumores de una presunta separación, luego que diferentes programas de espectáculos destacaran que ambos se dejaron de seguir en Instagram y que inclusive la salsera dejó de usar su anillo de compromiso, tras comprometerse hace tan solo unas semanas.

Y es que el pasado 20 de noviembre el pelotero sorprendió a la cantante de ‘Son Tentación’ por su cumpleaños, con una reunión con su familia y amigos cercanos, la misma que incluyó un romántico ramo de flores y hasta mariachis.

Y aunque hasta solo unas horas solo se conocían las imágenes de Paula Arias junto a Eduardo Rabanal sosteniendo su ramo de rosas, Instarándula compartió imágenes exclusivas del jugador arrodillado frente a la salsera. “Creo que ha llegado el momento de decirte que te cases conmigo”, se le escucha decir.

LOS RUMORES DE SEPARACIÓN

Luego de muchos rumores de otra separación con Eduardo Rabanal, la salsera Paula Arias descartó que su compromiso con el futbolista se haya terminado y precisó que están más juntos que nunca. La cantante aclaró sobre las fotos que borró su pareja de su Instagram donde aparecían juntos.

“Estamos acostumbrándonos a estar en compañía, por eso una persona que no es capaz de estar solo o sola es incapaz o está incapacitado para poder a amar. Uno tiene que aprender a amarse uno mismo”, inicio diciendo la psicóloga Lizbeth Cueva en una edición más de ‘América Hoy’.

Paula Arias se mostró de acuerdo con la especialista y recalcó que las mujeres sí pueden estar solas, felices y tranquilas. “Yo tuve un buen tiempo sola, dos años y medio, y estuve tranquila”, precisó.

En esa línea, habló de Eduardo Rabanal y aclaró que sigue estando en una relación sentimental con el pelotero. Sin embargo, la salsera remarcó que se siente incómoda por todos los rumores que lanzan.

“También incomoda un poco porque sacan conclusiones sin consultar, sin estar 100% seguros, donde nombran también a personas que no tienen nada que ver, como cosas del pasado como el padre de mis hijas. Eso incomoda”, sentenció.

PAULA ARIAS SIGUE COMPROMETIDA CON RABANAL

Sobre las fotos que eliminó el deportista Eduardo Rabanal de su Instagram y que incluso dejó de seguirla, Paula Arias respondió fuerte y claro.

“Es algo de los dos, que lo hemos conversado, preferimos no subir nada, mantenernos así, estamos tranquilos, es mejor así. No hay problema con él, hay mucha comunicación, no solo con él sino que también con el papá de mis hijas. Siempre las personas que me conocen y siguen, saben que hago los cumpleaños de mis hijos con la familia del papá de ellos”, argumentó.

“De un momento a otro vimos que ya estábamos separados nuevamente o que supuestamente ya estamos peleados. No todo lo que sale en redes es”, agregó.

