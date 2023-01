Ante las cámaras de “+ Espectáculos”, la cantante Paula Arias dijo sentirse bastante contenta y tranquila de trabajar de la mano de su pareja, el futbolista Eduardo Rabanal.

“El 2022 ha sido muy bueno, no solo como pareja sino como empresarios, porque estamos trabajando juntos en la productora de eventos ”, dijo en un inicio la líder de “Son Tentación”.

El reportero también les consultó a las integrantes “Son Tentación” qué opinan de la sociedad de Paula con el futbolista. ¿Tienen problema con la sociedad (entre Paula y Eduardo)?, consultó el reportero. “No podemos opinar porque nuestro trabajo es saber llegar al público, son cosas que Paula tendrá que aclarar”, respondió una de las cantantes.

Por su parte, Paula prefirió no ahondar en el tema. “ Ya qué aclarar, me cansa, cada vez que yo estoy bien tranquila en mi relación , algo quieren sacar o como nos ven tranquilos, ya no saben de dónde coger para hacer sentirnos mal o fastidiarnos. Obviamente me molesté porque es algo que a todos nos sorprendió ese tipo de noticias, no era especulación, sino lo confirmaban”, expresó Arias.

Finalmente, la líder de “Son Tentación” se refirió a la salida de Suu Rabanal tras trabajar por varios años como vocalista. “Siempre cuando alguien tiene que retirarse por proyectos buenos, personales, alguna de mi cantante que quiera crecer, siempre yo bendecida y feliz porque es parte de la trayectoria de ‘Son Tentació’”, puntualizó.

¿Paula Arias se casa este año?

Son Tentación le dice adiós a Suu Rabanal

En la cuenta oficial de “Son Tentación” compartieron un video en el que agradecieron a Suu Rabanal por su aporte en todos estos 10 años que formó parte de la agrupación salsera femenina. Como se recuerda, la cantante decidió dar un paso al costado para poder lanzar su carrera como solita.

“Queremos agradecerte por toda tu entrega en cada uno de nuestros shows. Y por tu valioso aporte en todos estos años para nuestra orquesta” , es el mensaje que se lee en la primera parte del clip, que está compuesta por diversos videos de Suu en el escenario.

“ Te deseamos los mejores éxitos en esta nueva etapa en tu carrera, esta siempre será tu casa. ¡Muchas gracias, Suu Rabanal!” , se lee al final del video.

