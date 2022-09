“Amiga, date cuenta” , así le escriben a Paula Arias en las redes sociales, luego que el programa ‘Amor y Fuego’ captara a la salsera de Son Tentación agarrada de la mano con el pelotero Eduardo Rabanal. Según el magazine de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la parejita retomó su relación.

“Amiga date cuenta, Paula volvió a tropezar con la misma piedra y regresó con pelotero Rabanal ”, se escucha en el avance de ‘Amor y Fuego.

En las imágenes se observa a Paula Arias totalmente encapuchada, saliendo de un lugar nocturno y agarrada de la mano del mismo Eduardo Rabanal. Ambos se retiran juntos.

Recordemos que, a inicios del 2022, Paula Arias y Eduardo Rabanal dejaron de seguirse en las redes sociales y eliminaron todas las fotos que habían publicado juntos, para luego confirmar que habían terminado poco después de anunciar su compromiso.

TROME | Paula Arias y Eduardo Rabanal otra vez juntos

PAULA ARIAS NO DESCARTÓ VOLVER CON RABANAL

Sin embargo, pese al término de su romance, la cantante se ha dejado ver en anteriores oportunidades con el futbolista. Al ser consultada por cámaras de televisión, no descartó que retomen una relación.

“ Si va bien, sí claro (retomaría la relación). No hay ningún problema porque tenemos una bonita amistad. No hemos terminado peleando, siempre hablamos de la mejor manera. De repente más adelante por ahí alguien me llama la atención ¿Quién sabe?”, añadió la artista.