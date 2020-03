Coronavirus Perú I La cuarentena causa nostalgia. Es el caso de Paula Arias, quien decidió desenterrar álbumes antiguos y compartir fotos de Son Tentación en sus inicios. Como se recuerda, Yahaira Plasencia formó parte de esta agrupación a sus cortos 18 años.

En las imágenes se observa a Yahaira Plasencia junto a las integrantes de Son Tentación. La cantante se mostró sorprendida y emocionada por ver imágenes de sus comienzos en el mundo artístico.

Además, Paula Arias indicó que los usuarios en redes sociales le piden un reencuentro con todas las chicas que formaron parte de la orquesta Son Tentación. Además, la cantante indicó que Yahaira Plasencia fue parte de las primeras chicas que integraron Son Tentación y guarda lindos recuerdos de ella.

Al parecer, las rencillas que tuvieron las integrantes de Son Tentación con Yahaira Plasencia han quedado olvidadas. Como se recuerda, en 2016 la salsera abandonó la agrupación e inició su carrera como solista. Sin embargo, esto generó cierto malestar en la agrupación por la polémica relación de la cantante con Jefferson Farfán.

Cabe destacar que tras estas rencillas, Yahaira Plasencia reconoció la importancia que tuvo Paula Arias en su carrera como cantante: “Siempre lo he dicho, entré a un escenario gracias a Paula: ella me hizo el cásting, fue mi maestra, me enseñó a usar tacos, a maquillarme, a utilizar vestidos. Sé que es una buena persona, le deseo lo mejor y sé que ella desea lo mismo para mí”, precisa la salsera.

