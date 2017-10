¡Paula Ávila cumplió su sueño empresarial en Perú! Conoce su local 'Tatuarte'

La modelo argentina Paula Ávila logró cumplir en el Perú un largo sueño empresarial y para hacerlo tiene el apoyo de su hermano Facundo, con quien inauguró una tienda de tatuajes de nombre ‘Tatuarte’, en Barranco.

¿Cuál ha sido tu mayor impulso para incursionar en los negocios?

En realidad es una pasión que tenemos mi hermano y yo por el tema de los tatuajes. Siempre soñamos con tener un local, hasta que lo logramos.



¿Por qué elegiste el rubro de los tatuajes?

Mi primer tatuaje me lo hice a los 14 años, es un rubro que me apasiona. Mi hermano, menor que yo, empezó a tatuar hace cinco años. Por eso, luego de graduarse como productor de televisión, vino al Perú, me animé y armamos esto.

Ven a @tatu._arte Av Rep de Panama 6602 Barranco. Muchas promociones y mas! 😎😎 @facuavila te esperamos! SI MUESTRAS ESTE BOOMERANG 20 % de descuento 😉😉 Una publicación compartida de Paula Avila (@poolyavila) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 10:59 PDT

¿Y el nombre?

Lo eligió mi hermano, ‘Tatuarte’ es el concepto de la empresa.

¿Cuáles son los lugares idóneos para abrir un local?

Nosotros escogimos Barranco y estamos dentro de una barbería, ese es el punto exacto para conseguir clientes.



¿Cuánto tiempo tiene tu negocio y qué es lo más difícil que has debido superar?

Aún no llegamos al año y felizmente todo nos va bien.

En tu negocio, ¿cuál es el mayor peligro?

En realidad no hay peligro, depende mucho de que el cliente cuide la cicatrización de su tatuaje, porque nosotros utilizamos tintas y maquinaria de primer nivel.



¿Cuál es la clave para lograr el éxito?

Ponerle ganas y estar detrás siempre, trazarse un objetivo claro y apuntar hacia él en todo momento.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.