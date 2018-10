Paula Ávila negó romance con el futbolista Joazinho Arroé: "Nos conocemos de hace muchos años y lo quiero mucho"

La actual conductora de ‘Espectáculos en ATV’, Paula Ávila, negó que tenga alguna relación con el futbolista Joazhiño Arroé, y dice que André Castañeda es parte de su pasado, pero guarda buenos recuerdos de los tres años de relación.



Le has pedido en pantallas a Ney Guerrero que haga un reality para buscarte un novio, ¿cómo es eso...?

Bueno, si a Paco Bazán le están haciendo uno para encontrar novia, entonces dije, ‘también uno para mí’, ja, ja... y quizá encuentre algún pretendiente.



¿No tienes pretendientes?

Sí hay, pero nada serio, conozco gente, salgo con amigos, pero nada comprometedor. Además, no lo estoy buscando, si llega, llega. Estoy abierta a que el día de mañana me pueda volver a enamorar, pero ahorita no tengo ni tiempo.



¿Y los rumores de tu romance con Joazhiño Arroé?

Somos amigos, nada más. Eso es solo una broma de los chicos del programa. Nos conocemos de hace muchos años y lo quiero mucho.



Dijiste que se supera a la expareja cuando la ves con otra y no sientes nada, ¿es cierto?

Totalmente cierto. Para mí, cuando la ves con otra y no te mueve nada, es claro que se ha superado, estás sana.



¿Te ha pasado con André Castañeda?

No lo he visto, pero sí sé que estaba saliendo con una chica, me lo han preguntado y me mostraron una foto y de verdad, le deseo lo mejor. André no es una mala persona, no podría hablar mal de alguien con quien compartí 3 años de mi vida, fue una linda relación, con sus momentos malos y buenos.



Ahora esperas al verdadero ‘príncipe’...

Tengo 27 años, superchibola y no me hago tantos roches. Además, Jennifer Lopez conoció al amor de su vida a los 40, así que todo puede pasar, ja, ja, ja.