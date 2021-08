Macarena Gastaldo le declara la guerra a Paula Manzanal al decir indirectamente que fue doble cara con Jossmery Toledo. Según la modelo, la amistad no debe depender de la clase social de la persona y si hablas mal de alguien, todo se regresa con el karma.

“No voy a caer en el juego de lo mismo que han hecho mis compañeras y amigas, que me han puesto a ventilar cosas en televisión que no debo. Simplemente que sepa todo el mundo que tu amistad no te conlleva por tu clase social, y si están escuchando personas que critican por su condición, que es nice o no, que si vive en el cerro o no, si es alta o chata, no es así”, sostuvo Gastaldo.

Paula ‘dispara’ contra Jossmery: “Las chicas que van a Tulum son finas y ella no ha pisado el lugar”

A su salida del aeropuerto, Paula Manzanal fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ quienes le consultaron por su amistad con la expolicía y si pertenece al grupo de ‘chicas Tulum’, pero su respuesta dejó impactados a ‘peluchín’ y Gigi Mitre.

“Yo me pregunto por qué Jossmery es una ‘chica Tulum’ si Jossmery nunca ha pisado en su vida Tulum, para mí Tulum es un lugar super fino, super nice, a mí me encanta Tulum, aparte es un lugar super de lujo, a mí me parece fino. Por eso las ‘chicas Tulum’ son chicas finas pues, y Jossmery nunca ha pisado Tulum, entonces no deberían considerarla”, arremetió la expareja de Fabio Agostini.

Sin embargo, Paula agregó que nunca le ha ido mal en la vida, como sugirió Macarena Gastaldo, de quien prefirió no hablar. “Si quiere pelearse conmigo, que se pelee sola”, dijo.

Finalmente, Macarena respaldó a Jossmery remarcando que no le importa si vive en cualquier distrito. “Yo prefiero tener amigas como Jossmery, en San Juan de Lurigancho, donde sea, a tener personas falsas a mi lado y que viven criticando por detrás”, añadió.