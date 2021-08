ENCENDIÓ LA PRADERA. Paula Manzanal arremetió contra Jossmery Toledo pese a que conformaban el grupo de ‘Las chicas Tulum’. La ‘rubia’ advirtió a la expolicía que si la sigue acusando de racista le caerá pronto una carta notarial, además, no dudó en revelar que habría querido meterse en su relación con Ignacio Baladán.

“A mí me da risa porque eso pasa cuando no estudias, yo no entiendo qué carta notarial me va a mandar cuando ella hizo la discriminación”, sostuvo Jossmery a ‘Amor y Fuego’ luego que Paula asegurara que a Tulum solo van “chicas finas”.

A través de un video en Instagram, Paula Manzanal le respondió asegurándole que jamás la discriminó por haber vivido en San Juan de Lurigancho. Incluso recalcó que la nana de su pequeño hijo vive en ese distrito.

Paula Manzanal acusa a Jossmery Toledo de haber intentado ‘quitarle’ a Ignacio Baladán

La ‘embajadora’ aprovechó su descargo para expulsar todo lo que tenía guardado y confesó que Jossmery Toledo intentó coquetear con Ignacio Baladán pidiéndole su número telefónico.

“Es verdad que a mí no me caía Jossmery, bueno no es que no me caía, sino que no la conocía y tampoco tenía interés en conocerla, pero no era porque vivía en SJL, no me interesa. Era porque una vez cuando yo estaba con mi innombrable, que ya todos saben quién es (Ignacio Baladán), ella estaba en un programa con él y le pidió su número”, sostuvo la ‘rubia’.

“Yo estaba en el teléfono y escuché que le pedía su número, entonces a mí me fastidió y le dije por qué te está pidiendo tu número... ¿Qué le va a mandar a mi novio en ese momento?, entonces desde ahí no me gustó, él le dijo ‘no, solo mándalo a mi local’, la choteó”, agregó.

JOSSMERY TOLEDO LE RESPONDE

La expolicía aseguró que en ningún momento intentó quitarle el novio a Paula Manzanal. Remarcó que Ignacio Baladán solo le regaló su panetón para promocionarlo en redes.

“Como ella quita novios o le gusta meterse con los salientes de sus amigas, cree que todas somos iguales. No sabía si reírme o llorar, yo que tengo que ver con Ignacio”, sentenció Jossmery Toledo.