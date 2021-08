Un adelanto del programa de espectáculos Magaly TV muestra imágenes del nuevo amigo de Paula Manzanal, que se pone cariñoso con la influencer dentro de su vehículo. Todo esto, luego que fueran difundidas imágenes de la rubia saliendo del departamento del chileno Pancho Rodríguez.

En la promoción del programa se anuncia que se contará todo sobre ‘el nuevo amigo íntimo de Paula Manzanal, que entra y sale de su casa, y se pone cariñoso dentro de su auto.

Estas imágenes serán emitidas, cuando fue difundido un video de Manzanal saliendo encapuchada del departamento del integrante de Esto es Guerra, Pancho Rodríguez.

Recordemos que Paula Manzanal hace solo unas semanas terminó su relación con el controvertido español Fabio Agostini, con quien incluso viajó a España, antes del sorpresivo final de su romance.

PAULA MANZANAL Y EL FINAL DE SU RELACIÓN CON FABIO AGOSTINI

Días antes de las Fiestas Patrias, Paula Manzanal anunció el final de su relación con el español Fabio Agostini. Según dijo, debido a la distancia y el poco tiempo que pasaban juntos. “Más tiempo la pasé lejos de él que con él. Si he estado triste, no he estado contenta todo el rato, pero ya”, manifestó la rubia.

