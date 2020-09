INDIGNADA. Paula Manzanal se siente bastante mortificada por las críticas que vienen recibiendo Sheyla Rojas tras la filtración que hizo su mejor amigo de unas conversación de la conductora por chat sobre el futbolista Luis Advíncula. La modelo no puede creer que la expareja de la figura televisiva, Antonio Pavon, amenace a la ex chica reality.

Paula Manzanal considera que lo repudiable en este caso es la filtración que hizo el mejor amigo de Sheyla Rojas sobre los chats que sostuvo con la conductora sobre el mencionado futbolista. “Me repugna hombres como él, en realidad no me van a decir que entre mejores amigas no hablamos así, sabemos cuando es broma y cuándo no”, afirma.

“Quién no ha hablado con su mejor amiga del tamaño, de cuánto dura, es tu mejor amiga, se supone que no va a contar nada. Los hombres son mucho peor, por favor, cada día me sorprende el machismo de nuestro país, si un hombre te invita a comer es tremendo p(...), a ti nadie te ha invitado a comer nunca, o sea”, agrega.

Paula Manzanal también se mostró molesta por las declaraciones que hizo Antonio Pavon sobre el hijo que tiene con Sheyla Rojas. “No me entra en la cabeza, ella es muy buena madre, yo la he visto jugar con su hijo, nuestros hijos juegan juntos”, finaliza.

Paula Manzanal defiende a Sheyla Rojas y afirma que Perú es machista (TROME)

