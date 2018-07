Paula Manzanal arremete contra el papá de su hijo: "Necesito un hombre, no un niño" | FOTOS

La vida de Paula Manzanal ha dado un giro de 360 grados desde que se enteró que estaba embarazada . La modelo que radica en el exterior sorprendió con la noticia, pero se mostró feliz de convertirse en madre.

Lamentablemente, tras saber de su embarazo, Paula Manzanal no recibió el apoyo de su novio Jordan Davies. El joven chico reality le pidió no tener el bebé, pues su madre consideraba que eran demasiado jóvenes para convertirse en padres.

Por ese motivo, Paula Manzanal decidió terminar la relación y seguir sola con el embarazo. Ahora, la modelo decidió contar más detalles de lo que vivió con Jordan Davies vía Instagram , pues sus seguidores quieren enterarse de todo.

En primer lugar, Paula Manzanal dejó en claro que desafortunadamente” Jordan Davies es el padre de su bebé. La modelo ironizó al señalar que prefería a Justin Bieber como su pareja.

Pero no solo eso. Paula Manzanal también declaró que no planea regresar con Jordan Davies . La exchica reality consideró que necesita a un hombre a su lado, y no a un niño que no le suma y no le dio su respaldo desde el inicio.

Paula Manzanal aceptó que aún mantiene una comunicación con Jordan Davies, pero que esta no es la más 'saludable'. Por eso, no quiere saber nada de él y demostrará que es lo suficientemente fuerte como para sacar a su hijo Valentino sola.

