Paula Manzanal aseguró que su corazón ya tiene dueño y aclaró que no tiene ningún ‘lazo amoroso’ con el empresario Simón Sánchez, quien fue relacionado con Sheyla Rojas.

Paula, hace uno días el programa ‘Amor y Fuego’ mostró una imagen donde apareces junto al empresario Simón Sánchez y se especuló que entre ustedes habría algo…

Tuvimos una reunión de negocios junto a mi madre y él. Tenemos unos proyectos de trabajo que estamos llevando a cabo. No tengo absolutamente ningún lazo amoroso con él. Me cae superbién y es un gran amigo. Incluso, Ignacio (Baladán) también fue a la reunión de negocios para incluirlo en el proyecto, pero al ver ingresar a más personas, él prefirió retirarse, ya que no le gusta exponerse a un posible contagio de Covid. Él es un chico muy responsable y todos respetamos su decisión, aunque tuvimos muchas ganas de que comparta con nosotros.

Por cierto, tu amiga Jamila Dahabreh comentó que estabas muy enamorada de Ignacio Baladán y que le dices de cariño ‘mi tortuguita’, ¿cómo están ustedes?

Prefiero no exponer mi vida sentimental. Sí, mi corazón tiene dueño, pero mantendré cualquier tipo de relación dentro de cuatro paredes para no permitir que nadie opine o interfiera. Cuando uno es feliz no necesita gritarlo a los cuatro vientos.

¿Esta persona (Ignacio) es muy importante para ti?

Correcto.

Hablando de otro tema, ¿cómo te va en el trabajo?

Superbién, sigo con las mascarillas @kitcorona, los juguetes @manzzanitos y mis propiedades, estoy que las remodelo para vender o rentar. La verdad que me va bien a pesar de la pandemia.

¿Y cómo estás tú de salud?

Muy bien, gracias a Dios mi familia y yo tenemos salud.

ENAMORADA

Cabe indicar que durante su último viaje a Tulum, Paula Manzanal contó que había terminado su relación con Ignacio Baladán en sus historias de Instagram y se evidenció que ambos se habían dejado de seguir en redes sociales.

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, dijo Manzanal en ese entonces.

Sin embargo, en la última semana el programa ‘Amor y Fuego’ mostró una imagen donde se observa a ambas figuras de televisión compartiendo, evidenciando así que habrían retomado comunicación.

Al respecto, la modelo Jamila Dahabreh reveló que su amiga Paula Manzanal está ‘muy enamorada’ del participante de ‘Esto es Guerra’ y ‘lo que se ve no se pregunta’.