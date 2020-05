A través de su cuenta de Instagram, Paula Manzanal pidió ayuda a sus seguidores para que le expliquen qué fue lo que dijo Martín Vizcarra en su pronunciamiento del viernes pues, al parecer, a la modelo no le quedó claro si puede salir o no a la calle.

En su mensaje, Paula Manzanal pide a sus fans que la ayuden pues, según ella, no fue la única que no entendió el mensaje del presidente e indica que ‘se entreveró’ cuando hablaba.

“Quería preguntarles algo muy simple. ¿Alguno de ustedes entendió lo que dijo Vizcarra ayer? Porque unos me dicen que dijo que puede salir, otros que no se puede. ¡No entiendo! ¡Yo lo vi y la verdad es que no entendí! ¿Alguien me lo puede explicar?”, se le escucha decir a Paula Manzanal en su Instagram.

Como la modelo mostró, muchos de sus seguidores le explicaron vía mensajes de Instagram sobre las restricciones en el Estado de emergencia y así pudo despejar un poco sus dudas.

Para explicarle a Paula Manzanal y a todas aquellas personas que dicen que no entendieron al presidente Martín Vizcarra, el Estado de Emergencia, que incluye el aislamiento social (cuarentena), se prorrogó hasta el 30 de junio, motivo por el cual las personas deben permanecer en sus casas para prevenir contagios del coronavirus.

Paula Manzanal pide ayuda a seguidores porque no entendió mensaje de Martín Vizcarra