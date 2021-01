Paula Manzanal cambia a Ignacio Baladán por millonario francés

Paula Manzanal gritó a los cuatro vientos que se encuentra soltera, luego que Ignacio Baladán decidió terminar con su romance porque apareció en el programa ‘Amor y fuego’, donde su amiga, la modelo Jamila Dahabreh, confirmó que ellos ‘están juntos’.

“(Ignacio) me terminó. Se molestó porque declaré para tu programa”, dijo la rubia en el mencionado espacio de Willax TV.

Asimismo, Rodrigo González señaló que se comunicó con Manzanal a través de Instagram y ella le contó que descubrió quién era Ignacio Baladán. “Me dijo que ya se había dado cuenta de quién era, que había abierto los ojos”, reveló ‘Peluchín’.

Paula Manzanal y su mensaje contra Ignacio Baladán - TROME

Cabe indicar que luego de la entrevista de Jamila desde Tulum, en México, Paula Manzanal se pronunció a través de sus redes sociales y anunció su soltería.

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación. Sí, estaba, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. Así que mejor no me molesto con esa persona, no quiero saber nada. Chau”, sostuvo Paula, quien publicó un video donde baila y canta la canción ‘No te enamores’.

Recordemos que hace unas semanas Paula Manzanal afirmó que se encontraba ‘conociéndose y saliendo’ con Baladán, quien tenía una buena relación con su pequeño hijo. “Lo quiero un montón, él sabe que lo quiero mucho y ya, vamos a ver. Es un buen chico”, aseguró en ‘Magaly TV: La firme’.

Por su parte, el ‘guerrero’ evitó referirse al tema, pero aceptó que tenía una cercanía con Paula tras ser captado en la casa de la joven. “Lo que vieron es. Cuando quiera mostrar algo más, lo verán”, aseveró en ‘América espectáculos’.

Ignacio Baladán termina con Paula Manzanal porque da entrevista a Amor y Fuego

TENDRÍA NUEVO GALÁN

En tanto, el programa ‘Amor y fuego’ anunció que la rubia ya habría olvidado al uruguayo y hoy mostrarán imágenes donde se le observa disfrutando su soltería con un nuevo ‘galán francés’.

“Paulita la está pasando en grande. Ella está con un francés que es churro y está ‘forrado’”, adelantó Rodrigo.