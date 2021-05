Paula Manzanal rompió su silencio este lunes en América Hoy, tras el polémico beso que le robó Fabio Agostini en El Artista del Año. La modelo aseguró que está soltera y que nadie le puede reclamar nada, en referencia a Ignacio Baladán.

En un momento de la entrevista, las conductoras del programa le preguntaron si era ‘mito o verdad’ que se llegó a enamorar del uruguayo. “¿Se notó mucho?”, contestó la rubia algo apenada por cómo habría terminado su vínculo.

“Yo creo que sí, en un momento sí”, agregó ‘La Manzanal’. En ese momento, Melissa Paredes comentó que hay hombres a los que ‘les faltan pantalones’ para decir ‘sí, me enamoré de esta mujer’.

NO DURMIÓ CON FABIO

Luego del inesperado beso que le dio Fabio Agostini al final de su presentación en El Artista del Año, Rodrigo González anunció un ampay de la parejita ingresando a la casa de la rubia y pasando la noche allí.

Paula Manzanal aclaró que no pasó nada entre ellos. “Salimos juntos, se quedó sin taxi. No tenía cómo volver a su casa. Entonces le dije: ‘Te jalo a Lima’, pero no consiguió taxi. En mi cuarto no durmió, por si acaso, durmió en un cuarto aparte para él”, indicó en América Hoy.

PAULA Y ROMÁNTICA FOTO CON IGNACIO

Hace unos días, Paul Manzanal decidió ya no ocultar su amor por Ignacio Baladán y publicó en sus redes una fotografía de ambos muy romántica, pero aclaró que prefiere no exponer su relación para que nada ni nadie la malogre.

Paula, por primera vez compartiste una foto junto a Ignacio Baladán en tus redes sociales y se les ve muy enamorados…

Una foto dice más que mil palabras.

En el programa ‘Amor y fuego’ comentaron que habías tenido un problema de celos con Ignacio por Luana Barrón, ¿es cierto?

No, nada. Estamos bien y solo preferimos no hablar mucho de la relación para cuidarla.

Hace poco hablé con Antonio Tafur y contó que tenías planeado viajar a Europa, pero no sabía si podrían ustedes llevar ‘una relación a distancia’.

Tengo que ir a España para ver el juicio de alimentos (de su hijo Valentino).

