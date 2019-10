Paula Manzanal confirma romance con hermano del padre de su hijo: "No es un jeque, pero me robó el corazón"

"¿Quién adivinó quién era?", fue la pregunta que hizo Paula Manzanal en su cuenta de Instagram confirmando que inició una relación con el hermano del padre de su hijo. La modelo ubicó una fotografía en la que se le ve muy cariñosa con el australiano que, asegura, no es una figura pública.

Y es que pese a que se rumoreó que Paula Manzanal estaría en coqueteos con el ex de Sheyla Rojas, Fidelio Cavalli, la modelo finalmente se decidió por un joven que no pertenece al mundo del espectáculo.

"No es un jeque. No es una figura pública. Y se ha creado instagram solo desde que me conoce. Pero es el hombre que me robó el corazón", comentó Paula Arias en su cuenta de Instagram.

Adam Cartwright es el nombre del jovencito que ahora es dueño del corazón de Paula Manzanal. El muchacho sería hermano de Jordan Davies, padre de su hijo, debido que antes aparecía en videos compartiendo con el pequeño de la sexy modelo.

Hasta el momento, Paula Manzanal no se ha animado a dar detalles del romance con el australiano, sin embargo, sus seguidores se mostraron divididos por la decisión de larubia de iniciar un romance con el tío de su hijo.