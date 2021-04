Paula Manzanal volvió a creer en el amor. La influencer sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una de Instagram junto a Ignacio Baladán, integrante de Esto es Guerra.

“Night (buenas noches)”, escribió la exintegrante del desaparecido programa Bienvenida la tarde como descripción de la romántica instantánea.

Según se pudo observar en la imagen, Paula Manzanal estaba recostada e Ignacio Baladán aprovechó la tierna escena para darle un beso en la mejilla a su amada.

Paula Manzanal junto a Ignacio Baladán. (Foto: @paulamanzz)

En otro historial de Instagram, Paula Manzanal publicó un mensaje relacionado al amor: “Un hombre necesita una mujer, porque incluso en el ajedrez, la dama es la que protege al rey”.

Paula Manzanal compartió una romántica frase en su historial de Instagram. (Foto: @paulamanzz)

Como se recuerda, hace unos días el programa de Magaly Medina captó a Ignacio Baladán saliendo de la casa de Paula Manzanal.

“PAULA ESTÁ ENAMORADA DE IGNACIO”

Antonio Tafur aseguró que su amiga Paula Manzanal está muy enamorada de Ignacio Baladán, luego de que se filtrara una imagen de ellos besándose en el programa ‘Magaly tv, la firme’. Además, el panelista de espectáculo contó que la rubia tendría un viaje planeado a Europa y la parejita ‘tendrían que ser muy maduros para afrontar una relación a distancia’.

“Ya por fin salió esta imagen donde confirma que hay una relación. Ella me contó que no quería exponer la relación porque hay gente envidiosa y tenía miedo que la ‘Sheyleen’ otra vez, que la puedan atrasar. Ella está muy tranquila, feliz y enamorada. Tengo entendido que ella tiene un viaje programado para Europa en mayo, no sé cómo hará con la relación, tendrían que ser muy maduros para afrontar una relación a distancia”, dijo el panelista de ‘Un día en el mall’.

TE PUEDE INTERESAR